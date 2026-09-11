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Гибель мирных, полыхающий Ozon: ПВО сбила рекордное число вражеских дронов над Россией

Гибель мирных, полыхающий Ozon: ПВО сбила рекордное число вражеских дронов над Россией

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватила и ликвидировала 777 вражеских беспилотников, сообщает 11 сентября Министерство обороны РФ .

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