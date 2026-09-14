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ИА Регнум

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ЛДПР предложила исключить наказание за самооборону при защите дома

ЛДПР предложила исключить наказание за самооборону при защите дома

Защита своего дома от постороннего не должна наказываться уголовно. Соответствующий законопроект на отзыв в правительство отправила группа депутатов ЛДПР.

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