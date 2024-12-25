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Царьград

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Цена теракта - миллион рублей. В трёх городах России задержано семеро юных подрывников

Цена теракта - миллион рублей. В трёх городах России задержано семеро юных подрывников

Троим из задержанных нет и 18 летСемерых начинающих террористов задержали силовики в трёх городах России.

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