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Zero Hedge

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Energy Truce In Shambles: Ukraine Strikes Russian Refinery Despite Trump's Warning Amid Global Diesel Crisis

Energy Truce In Shambles: Ukraine Strikes Russian Refinery Despite Trump's Warning Amid Global Diesel Crisis President Volodymyr Zelenskyy said on X that Ukrainian forces struck the Syzran refinery in Russia's Samara region, about 75 miles west of Samara and 466 miles southeast of Moscow.

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