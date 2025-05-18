Дачников предупредили о штрафах за неправильное хранение удобрений

Штрафы могут быть назначены как людям, как и организациям.Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал о том, какие вещества относятся к агрохимикатам и за хранение которых могут наказать.
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