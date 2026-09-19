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Царьград

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Матвиенко: Москву не интересует мнение Запада о выборах в России

Матвиенко: Москву не интересует мнение Запада о выборах в России

Западные политики уже заявили, что поставят результаты народного волеизъявления под сомнение.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оценки западных стран относительно выборов в России не имеют для Москвы принципиального значения.

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