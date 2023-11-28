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Подводную лодку «Можайск» сегодня примут в состав ВМФ России

Подводную лодку «Можайск» сегодня примут в состав ВМФ России

Церемония поднятия военно-морского флага РФ на подлодке состоится на АО «Адмиралтейские верфи».Дизель-электрическую подводную лодку «Можайск» проекта 636 «Варшавянка» сегодня, 28 ноября, примут в состав ВМФ России, церемония поднятия военно-морского флага РФ состоится на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

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