Подводную лодку «Можайск» сегодня примут в состав ВМФ России

Церемония поднятия военно-морского флага РФ на подлодке состоится на АО «Адмиралтейские верфи».Дизель-электрическую подводную лодку «Можайск» проекта 636 «Варшавянка» сегодня, 28 ноября, примут в состав ВМФ России, церемония поднятия военно-морского флага РФ состоится на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.
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