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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг об игре СКА в защите: «Сейчас даже Месси отрабатывает в обороне, это раньше в футболе можно было пешком ходить. В современном хоккее также – каждый обязан помогать защитникам»

Ска обыграл «Витязь» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – Ну и затрону тогда еще хорошую тенденцию в плане обороны.

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