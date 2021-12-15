В чем выходили замуж звезды советской эпохи: редкие свадебные кадры

К свадьбам в СССР готовились также тщательно, как и сейчас! Однако отличия все же есть. Если в современном мире торжества звезд выглядят максимально пышно и масштабно, то свадьбы советских знаменитостей ничем не отличались от свадеб обычных людей.
К свадьбам в СССР готовились также тщательно, как и сейчас! Однако отличия все же есть. Если в современном мире торжества звезд выглядят максимально пышно и масштабно, то свадьбы советских знаменитостей ничем не отличались от свадеб обычных людей.
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