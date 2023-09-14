Августовская почта The Moscow Post обрушила праведный гнев на головы депутатов, чиновников и губернаторов.
Слуховые аппараты для губернаторов: антирейтинг возглавил Андрей Воробьев
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот теперь и сопоставив, то что происходит, народу втирают о честных выборах и "передовиках" губернаторах... А может рейтинг по воровству и коррупционности губернаторов избирком предоставил по результатам выборов, больше похоже на правду...
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18 час.
ОТ
Олег Тимофеев
За каждый чих надо отчитаться за каждую просьбу заплатить. Вот и думай как жопой вилять.
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16 час.
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