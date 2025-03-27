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HIMARS не бьет по площадям: Для Зеленского убить журналиста — это как дозу принять

HIMARS не бьет по площадям: Для Зеленского убить журналиста — это как дозу принять

ВСУ целенаправленно охотятся на российских военкоров, потому что все они собирают доказательства преступлений главаря режима Дмитрий Родионов Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Александр Аверин Александр Дмитриевский Михаил Игнатов ВСУ преднамеренно выслеживают российских журналистов, уверен посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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Комментарии
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Алексей Тан
HIMARS не бьет по площадям:====================== Но! он и не КРАСНОПОЛЬ!!! и не наводиться в ОНлайн!... --------Какой то ОЧЕНЬ, не &quot;хороший&quot; ПИАР.... на гибели ЛЮДЕЙ!!!... и какая то ОЧЕНЬ ... дурно пахнущая раскрутка.. отдельных личностей (непричастных к этому) получается...... Ну как тут... не вспомнить, &quot;Хероя&quot; в КРОКУСе, который &quot;отобрал&quot; автомат у ТЕРРОРИСТА!?.... и Прилепина, у которого, мина (противотанковая) в &quot;трусах&quot; взорвалась... а ему ... хоть бы ХНЫ!... даже яйца не оторвало!!!.
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