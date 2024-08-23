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Закон, порядок, государство

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В Новосибирске полицейские перекрыли канал незаконной миграции

В Новосибирске полицейские перекрыли канал незаконной миграции

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области задержали двоих местных жителей.

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Комментарии
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Алексей Мельник
А почему только &quot;подписка&quot;? Эти жулики занимались легализацией мигрантов чужой нам культуры! Которые завозят свою родню, нагружают нашу социалку. А ведь с мигрантами приходят и куча инфекций: спмд, туберкулез ... И все это в момент когда мы ведем войну со всем западным миром! Т.е. если в мирное время мы на это не обратим внимание, то сейчас это дестабилизация тыла! Следовательно, их можно прировнять как &quot;пособников врага&quot;.
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