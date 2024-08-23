В Новосибирске полицейские перекрыли канал незаконной миграции

Алексей Мельник

А почему только "подписка"? Эти жулики занимались легализацией мигрантов чужой нам культуры! Которые завозят свою родню, нагружают нашу социалку. А ведь с мигрантами приходят и куча инфекций: спмд, туберкулез ... И все это в момент когда мы ведем войну со всем западным миром! Т.е. если в мирное время мы на это не обратим внимание, то сейчас это дестабилизация тыла! Следовательно, их можно прировнять как "пособников врага".