Токсиколог рассказал о медицинских последствиях испарения мазута

Человек не может умереть от испарений мазута на открытом воздухе, заявил токсиколог больницы скорой помощи Краснодарского края Искандер Рзаев 15 января в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
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