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Мотострелки ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ на северском направлении

Мотострелки ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ на северском направлении

Штурмовое подразделение 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск в ходе ведения штурмовых действий захватило опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении специальной военной операции.

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