Великобритания разместит на Украине военные базы

Великобритания рассмотрит возможность размещения военных баз на Украине, говорится в декларации о столетнем сотрудничестве сторон, опубликованной британским правительством по итогам визита премьер-министра Кира Стармера в Киев.
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