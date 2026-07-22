Инфантино - в генсеки ООН: Трамп выступил с резонансной инициативой Дональд Трамп выступил с неожиданной инициативой: он считает президента ФИФА Джанни Инфантино сильным.
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Инфантино - в генсеки ООН: Трамп выступил с резонансной инициативой Дональд Трамп выступил с неожиданной инициативой: он считает президента ФИФА Джанни Инфантино сильным.
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