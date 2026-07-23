Глава Минтруда назвал причину падения уровня бедности в России

По его словам, показатель продолжает снижаться, а комплекс социальных мер позволяет удерживать динамику Уровень бедности в России составляет 6,7%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет РИА Новости.
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