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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Глава Минтруда назвал причину падения уровня бедности в России

Глава Минтруда назвал причину падения уровня бедности в России

По его словам, показатель продолжает снижаться, а комплекс социальных мер позволяет удерживать динамику Уровень бедности в России составляет 6,7%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет РИА Новости.

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