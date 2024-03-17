Собянин: ПВО уничтожила над Домодедово два беспилотника ВСУ

Московский градоначальник Сергей Собянин поделился сведениями о том, что войскам ПВО в ночной период удалось выявить в воздушном пространстве города два запущенных боевиками ВС киевского режима боевых дрона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии