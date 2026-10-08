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Зеленский спускался в бункер через массивную дверь, а внутри его ждали вино, теннис и кино: «Пул №3» раскрыл детали

Бар, спортзал и кино на глубине 100 метров: «Пул №3» раскрыл детали бункера Зеленского, где якобы хранили алкоголь и устраивали вечера с помощниками.

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