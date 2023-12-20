«Леня, не смей! Буду любить до конца дней», — Кушанашвили рыдает из-за диагноза Агутина

В начале месяца поклонники Леонида Агутина узнали о том, что любимый исполнитель попал в больницу. Оказалось, что у звезды тромбоз вен, а это значит, что мужчине нужно быть очень аккуратным со своим здоровьем.
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