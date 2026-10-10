10 продуктов, в которых белка больше, чем в яйце: пересматриваю свою тарелку после 50

Когда-то я была абсолютно уверена, что утро, начатое с пары яиц, закрывает все вопросы по белку. Казалось бы, что может быть проще и полезнее? Но однажды мне попался на глаза состав творога, потом я машинально перевернула упаковку сыра, и цифры там оказались неожиданно выше, чем в привычной яичнице.
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