10 продуктов, в которых белка больше, чем в яйце: пересматриваю свою тарелку после 50

Когда-то я была абсолютно уверена, что утро, начатое с пары яиц, закрывает все вопросы по белку. Казалось бы, что может быть проще и полезнее? Но однажды мне попался на глаза состав творога, потом я машинально перевернула упаковку сыра, и цифры там оказались неожиданно выше, чем в привычной яичнице.