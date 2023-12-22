Гордость Кольского Заполярья: губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о главных достижениях региона на выставке «Россия»

На выставке «Россия» на ВДНХ сегодня прошел день Мурманской области. Руководство региона отчиталось об инфраструктурных, экономических и социальных успехах Кольского Заполярья и рассказало о будущих перспективных проектах.
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