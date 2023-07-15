Несколько свежих фактиков.1. Мятежники-пригожинцы вроде бы начали передислокацию в Белоруссию.
ОНИ. Виноваты. Все.
Комментарии
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Наталия
Ну никак не уймутся, нанятые верхушкой МО специально для поливания грязью Пригожина в частности, и "Вагнера"в целом. Граждане, успокойтесь наконец. Вы кидаете камни и в Президента, который официально заявил, что ЧВК финансировалась из бюджета. По вашей логике, бюджет РФ финансировал ОПГ с ведома Президента?
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10 час.
N
Nata
Судить надо тех кто никак не уймется и метет похлеще северной метели своим раздвоенным языком или в серпентарий без суда.
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9 час.
В С
Хватит мутить, пусть работают парни.
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5 час.
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