ОНИ. Виноваты. Все.

Наталия

Ну никак не уймутся, нанятые верхушкой МО специально для поливания грязью Пригожина в частности, и "Вагнера"в целом. Граждане, успокойтесь наконец. Вы кидаете камни и в Президента, который официально заявил, что ЧВК финансировалась из бюджета. По вашей логике, бюджет РФ финансировал ОПГ с ведома Президента?