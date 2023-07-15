Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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ОНИ. Виноваты. Все.

ОНИ. Виноваты. Все.

Несколько  свежих  фактиков.1.    Мятежники-пригожинцы   вроде  бы   начали   передислокацию   в Белоруссию.

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Комментарии
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Наталия
Ну никак не уймутся, нанятые верхушкой  МО специально для поливания грязью Пригожина в частности, и &quot;Вагнера&quot;в целом.  Граждане, успокойтесь наконец.  Вы кидаете камни и в Президента, который официально заявил, что ЧВК финансировалась из бюджета. По вашей логике, бюджет РФ финансировал ОПГ с ведома Президента?
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10 час.
N
Nata
Судить надо тех кто никак не уймется и метет похлеще северной метели своим раздвоенным языком или в серпентарий без суда.
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9 час.
В С
Хватит мутить, пусть работают парни.
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5 час.

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