Конфликт на Украине стал для Китая учебником современных боевых действий Пока Россия и Украина меняют тактику в режиме реального времени, Китай внимательно изучает каждый новый элемент войны — от FPV-дронов до морских беспилотников и массовых роев.
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Свежие комментарии
- Ингвар Коротков: ...
- Ингвар Коротков: ...
- Сергей Мардан: Он...
Все страны мира пытаются учиться на этой войне...
пока реально не повоюют-теория останется теорией...хотя она тоже нужна...
Любая страна , заботящаяся о своей безопастности , следит за ведением боевых действий на Украине!!