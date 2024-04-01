В ГД предложили рассчитывать среднедушевой доход семьи после вычета налогов

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, позволяющий расчетывать среднедушевые доходы семей с учетом доходов после вычета НДФДепутаты Госдумы подготовили законопроект, позволяющий расчетывать среднедушевые доходы семей с учетом доходов после вычета НДФЛ.
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