Афиша московских театров

Александр Домогаров — творческий вечер-концерт «Всего 60!» 12+24 февраля, Культурный центр. Александр Домогаров — творческий вечер-концерт «Всего 60!» 12+ 24 февраля, Культурный центр «Меридиан» Организатор мероприятия — Культурный центр Александра Домогарова Александр Домогаров — поющий артист, которого считают одним из лучших исполнителей песен Александра Вертинского и Владимира Высоцкого Филипп Гончаров На своем концерте, приуроченном к прошедшему юбилею, артист споет не только несколько песен, которые ранее никогда не исполнял, но и порадует поклонников композициями из прежнего репертуара, например песнями Александра Вертинского и Владимира Высоцкого.