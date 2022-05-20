Новий пакет допомоги Україні: що він включає Затверджений у Конгресі законопроект про допомогу Україні на 40 млрд доларів включає великі статті фінансування, включаючи гуманітарну допомогу, заснування фонду економічної підтримки, продовження сприяння Києву у сфері безпеки та ще кілька пунктів Американські сенатори затвердили в четвер законопроект, згідно з яким Україні, яка постраждала від російського […] Сообщение Новий пакет допомоги Україні: що він включає появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.