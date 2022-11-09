smi.today

4 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Китайцы отреагировали на национализацию принадлежащей им «Мотор Сичи»

Китайцы отреагировали на национализацию принадлежащей им «Мотор Сичи»

Китайский производитель двигателей для самолетов, вертолетов и беспилотников Skyrizon, являющийся одним из главных инвесторов компании «Мотор Сич», намерен взыскать с Украины все убытки, понесенные в связи с национализацией Запорожского актива.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх