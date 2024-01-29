Вадим Рабинович: Атака на американских военных в Сирии: Байден под прицелом

Атака на военных США, в ходе которых погибло трое американских солдат, совершена на базу Ат-Танф на территории Сирии, на неподконтрольной президенту Асаду территории, а не в Иордании, как сообщалось изначально.
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