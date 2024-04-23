﻿﻿Государственный выставочный музей «Гранд Макет Россия» в Санкт-Петербурге представляет все красоты России: бескрайние леса и высокие горы, заснеженная тундра и теплые пляжи, промышленные и архитектурные памятники от Калининграда до Камчатки.