Российские работодатели стали мягче к кандидатам старше 50

Организации адаптируются к новым условиям В условиях кадрового дефицита работодатели в России стали более толерантно относиться к кандидатам старше 50 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.
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