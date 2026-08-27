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Укытучыларны ясалма фәһем белән эшләргә өйрәтәчәкләр

Укытучыларны ясалма фәһем белән эшләргә өйрәтәчәкләр

Яңа уку елында «Укытучы эшендә ясалма фәһем» квалификация күтәрү программасы кулланылачак. Анда 250 мең педагог катнашачак – бу Россия укытучыларының гомуми санының дүрттән бер өлеше диярлек.

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