В WhatsApp появится функция прямого обмена файлами. По аналогии с AirDrop

Мессенджер WhatsApp внедрит новую функцию обмена файлами с устройствами других пользователей — она получила название People nearbyФункция обмена файлами с другими пользователями поблизости друг от друга появится в новой версии WhatsApp.
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