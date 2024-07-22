Footmercato: ПСЖ сделал предложение Санчо

«Пари Сен-Жермен» сделал предложение по контракту полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо. Как сообщает Footmercato, англичанин заинтересован в предложении парижа, но позиция «Манчестер Юнайтед» по этому вопросу ещё не ясна.
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