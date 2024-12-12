Ученый рассказал, как правильно наблюдать метеорный поток Геминиды

В ночь на 14 декабря в России будет доступен для наблюдения пик метеорного потока Геминиды. В нашей стране наилучшие условия наблюдения сложатся в южных регионах, так как область вылета метеоров (радиант) здесь будет выше над горизонтом, чем в северных и центральных частях страны, рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.