Why Byron Westfield From Lioness Looks So Familiar

If you're watching Lioness, there's a good chance you recognise the actor playing Byron Westfield - he's certainly no stranger to this kind of role.
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