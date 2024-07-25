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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Барко в «Спартаке» за 14 млн евро: «Какое‑то безумство. Команда не играет в еврокубках, и такие деньги… Для чего?»

Мостовой о Барко в «Спартаке» за 14 млн евро: «Какое‑то безумство. Команда не играет в еврокубках, и такие деньги… Для чего?»

Сегодня московский клуб объявил о переходе 25-летнего футболиста из «Ривер Плейт». Сообщалось, что сумма трансфера составит 14 миллионов евро.

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