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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Сафонова худшая оценка из игроков старта в матче «ПСЖ» – «Монако» по Индексу ГОЛа – 5.9. У Кварацхелии и Назинью лучшая – 8.1, у Головина – 6.8, у Феррана – 5.8

Матвей Сафонов получил самую низкую оценку по Индексу ГОЛа в матче « ПСЖ » – «Монако» (1:2) среди игроков стартовых составов.

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