Полковник Матвийчук: к марту-апрелю ВС РФ смогут выбить ВСУ из Херсона

Военный эксперт полковник Анатолий Матвийчук пояснил aif.ru слова главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо о том, что сейчас сложились благоприятные условия для освобождения Херсона и всего правобережья от ВСУ.
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