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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Россияне и дальше будут платить за собственное унижение»?

Вспомним недавнюю препаскуднейшую историю, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) на основании материалов Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, лишил нашу гениальную девочку золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России (и, соответственно, вся сборная по фигурному катанию лишена золотых медалей, которые переданы америкосам), золотой медали чемпионата России — 2022 и золота чемпионата Европы — 2022, золота чемпионата России по прыжкам — 2023, серебряной медали чемпионата России — 2023, серебра Гран-при России — 2023, бронзы чемпионата России — 2024.

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Игорь Петров
Позорище! Помогаем убивать русских солдат?
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