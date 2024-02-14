Мэр Иркутска проверил ход строительства теплового луча

На улице Баррикад в Иркутске сейчас ведется строительство теплового луча. Накануне объект посетил мэр города Руслан Болотов и гендиректор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+) Олега Причко и руководитель проекта строительства теплосети Евгений Березин.
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