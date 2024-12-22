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«Динамо» Минск — «Спартак». Видеотрансляция: смотреть КХЛ онлайн

«Динамо» Минск — «Спартак». Видеотрансляция: смотреть КХЛ онлайн

В воскресенье, 22 декабря, в Минске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ — местное «Динамо» примет московский «Спартак».

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