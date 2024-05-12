Минобороны РФ: ВС России уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и четыре украинских вертолета

Кроме того, перехвачены 36 вражеских беспилотников Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России в районе населенного пункта Манвеловка в Днепропетровской области уничтожены четыре вертолёта Ми-24 и поражен вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, сообщили сегодня в Министерстве обороны РФ.