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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виталий Фридзон объявил о завершении карьеры: «Организм уже сказал: с тебя хватит»

Виталий Фридзон объявил о завершении игровой карьеры. В интервью «Спорт-Экспрессу» 40-летний баскетболист рассказал, что прошедший сезон в составе «Десны» стал для него последним.

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