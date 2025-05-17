Рубио уверен, что Ватикан не будет посредником в переговорах России и Украины

AP/TASS Ватикан не будет посредником в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам перед встречей в Риме с главой Конференции итальянских епископов, кардиналом Маттео Дзуппи.
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