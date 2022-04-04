В Пермском крае полицейские и общественники провели акцию «Газета к вам − СтопОбман»

Сотрудники отдела МВД России по Соликамскому городскому округу совместно с представителями Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел провели информационно-профилактическую акцию «Газета к вам − СтопОбман».
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