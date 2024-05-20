Бен Аффлек без обручального кольца навещает бывших жен

Голливудская звезда Бен Аффлек оказался в центре внимания публики после того, как его экс-жена Дженнифер Гарнер появилась у него дома, когда он все еще находится в процессе развода со своей текущей партнершей Дженнифер Лопес.
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