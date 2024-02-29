Какие русские фамилии на самом деле цыганские

У цыган, впрочем, как и у представителей других народов, изначально не было фамилий. «Идентификация» проводилась с помощью имён и кличек, которые могли отражать род занятий, черты характера или внешности.
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