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Покупательская способность немцев стремительно падает

Покупательская способность немцев стремительно падает

Экономическая перспектива для прежде процветающей европейской страны вызывает беспокойство. По данным независимого аналитического центра Agenda Austria, покупательская способность и экономическая активность в Германии официально снижаются.

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