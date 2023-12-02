Покупательская способность немцев стремительно падает

Экономическая перспектива для прежде процветающей европейской страны вызывает беспокойство. По данным независимого аналитического центра Agenda Austria, покупательская способность и экономическая активность в Германии официально снижаются.
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