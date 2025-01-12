В Escape from Tarkov появился новый чит, который буквально уничтожает частоту кадров...

В Escape from Tarkov появился новый чит, который буквально уничтожает частоту кадровEscape from Tarkov снова столкнулся с наплывом читеров, но на этот раз игроки жалуются на особенно странный эксплойт, который буквально “убивает” частоту кадров.
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